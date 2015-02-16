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Пинетки «Разница в деталях» крючком, мастер класс
Опубликовано: 16.02.2015. Просмотров: 53279

Мастер класс пинеток крючком

Пинетки «Разница в деталях» крючком, мастер класс

Мастер класс пинеток крючком «Разница в деталях»

Пинетки выполнены крючком, автор мастеркласса Yuny Macor для K&T art
Название «Разница в деталях» от автора.

Размер: 0-3 мес.
Материалы: пряжа белого и желтого цветов, крючок 2.25 мм., 2 пуговицы.

Пинетки крючком, мастер класс:

Подошва: нитью белого цвета набрать 15 в/п. в цепочку.
1-й ряд: 1 ст. б/н во вторую петлю от крючка, 1 ст. б/н в след. 9 петель, 2 ст. б/н в след. петлю, 1 ст. б/н в след. петлю, 2 ст. б/н в след. петлю, 3 ст. б/н в посл. петлю, перевернуть работу, вязать вдоль другой стороны цепочки, 2 ст. б/н в след. петлю, 1 ст. б/н в след. петлю, 2 ст. б/н в след. петлю, 1 ст. б/н в след. 10 петель, соед. столбик.
2-й ряд: 1 в/п., 1 полуст. с/н в первые 10 столбиков, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. столбик, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. 5 столбиков, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. столбик, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. 13 столбиков, соед. ст.
3-й ряд: 1 в/п., 1 полуст. с/н в первые 10 столбиков, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. столбик, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. 10 столбиков, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. столбик, 2 полуст. с/н в след. столбик, 1 полуст. с/н в след. 13 столбиков, соед. ст.

Мастер класс пинеток крючком

Проверьте что подошва получилась нужного Вам размера!

Стопа: сменить цвет нити.
1-й ряд: 1 в/п., 1 ст. б/н в каждый столбик, соед. ст. = 44 столбика
2-й ряд: 1 в/п., 1 полуст. б/н в каждый столбик, соед. ст. = 44 столбика
3-й ряд: 1 ст. б/н в первые 12 столбиков, (1 выпуклый столбик, 1 вогнутый столбик) – 8 раз, 1 вып. столбик в след. столбик, 1 ст. б/н в след. 12 столбиков, соед. ст.
4-й ряд: 1 ст. б/н в первые 12 столбиков, (1 выпуклый столбик, 1 вогнутый столбик) – 8 раз, 1 вып. столбик в след. столбик, 1 ст. б/н в след. 12 столбиков, соед. ст.
5-й ряд: 1 ст. б/н в первые 12 столбиков, (1 выпуклый столбик, пропустить вогнутый столбик) – 8 раз , 1 вып. столбик в след. столбик, 1 ст. б/н в след. 12 столбиков, соед. ст.
6-й ряд: 1 ст. б/н в первые 12 столбиков, 1 выпуклый столбик, в след. 9 столбиков, 1 ст. б/н в след. 12 столбиков, соед. ст.
Закончить работу.

Мастер класс пинеток крючком

Лямка: набрать 10 в/п. в цепочку.
1-й ряд: 1 ст. б/н во 2ю птелю от крючка, 1 полуст. с/н в след. 8 петель, 1 в/п., перевернуть работу, вязать с другой стороны цепочки, 1 выпуклый полуст. с/н в первые 8 полустолбиков, 3 в/п., соед. ст. в первый полустолбик ряда.
Закончить работу.
Соединить лямку к пинетке 3ма столбиками без накида.
3 в/п. использовать как отверстие для пуговицы.
пришить пуговицу.

Мастер класс пинеток крючком

Пинетки крючком на малыше

Мастер класс пинеток крючком

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Комментарии   

Администрация
0 #2 Администрация 23.11.2015 13:20
Цитирую Ируша:
Здравствуйте!!! А скажите пожалуйста, выпуклые и вогнутые столбики без накида?

с накидом
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Ируша
0 #1 Ируша 11.11.2015 13:31
Здравствуйте!!! А скажите пожалуйста, выпуклые и вогнутые столбики без накида?
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